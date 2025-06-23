ЕС ввел санкции против пятерых сторонников бывшего лидера режима в Сирии

Европейский Союз в понедельник, 23 июня, заморозил активы и ввел запрет въезда в ЕС для пяти человек, связанных со свергнутым сирийским лидером Башаром аль-Асадом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление.

23 июня Совет ЕС ввел санкции против пяти лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Сирии, в том числе причастных к насилию в марте 2025 года и поддержке применения химического оружия против гражданского населения режимом аль-Асада.

Новые санкционные списки охватывают трех бывших членов Сирийской республиканской гвардии и Вооруженных сил, ответственных за многочисленные серьезные нарушения прав человека во времена режима аль-Асада – включая пытки, внесудебные убийства и другие жестокие действия в отношении заключенных, – а также причастных к волне насилия в марте 2025 года.

Как отметили в заявлении, после падения режима аль-Асада Микдад Фатиха, Гайт Далла и Сухайл аль-Хасан создали вооруженные формирования, которые способствовали межконфессиональной розни и провоцировали насилие, в результате чего погибли сотни мирных жителей.

Кроме того, в списки вошли двое известных бизнесменов – Мудалаль Хури и Имад Хури – которые поддерживали бывший режим аль-Асада и представляли его финансовые интересы в России, способствуя финансированию тяжких преступлений против человечности, в том числе применения химического оружия.

В мае писали, что в Германии взяли под стражу гражданина Сирии, подозреваемого в участии в системных пытках в одной из тюрем режима аль-Асада.

В том же месяце Совет ЕС принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе из соображений безопасности.