Швеция покупает немецкую систему ПВО, которая "хорошо показала себя в Украине"

Правительство Швеции в понедельник объявило о намерении приобрести систему противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у немецкого производителя Diehl.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон объявили о закупке новой системы ПВО во время визита на стратегически важный остров Готланд.

Стоимость контракта с Diehl составит 9 миллиардов крон (930 миллионов долларов) и покрывает семь систем ПВО вместе с запчастями и обслуживанием. Их поставки начнутся с 2028 года.

Приобретенная IRIS-T SLM будет использоваться в частности для защиты Готланда, заявили в шведском правительстве.

"Эта система хорошо показала себя в Украине", – сказал премьер Швеции в комментарии SVT.

В шведском правительстве подчеркнули, что приобретение IRIS-T – это первый шаг на пути к инвестициям в противовоздушную оборону страны.

На прошлой неделе Швеция согласовала масштабное увеличение расходов на оборону на 300 миллиардов крон, что к 2030 году позволит довести их долю до 3,5% ВВП с нынешних 2,4%.

Швеция отказалась от двух веков военного нейтралитета и подала заявку на членство в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину, став 32-м членом Альянса в марте 2024 года.