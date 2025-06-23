У парламенті Нідерландів анонсували виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 червня, має виголосити звернення в нижній палаті нідерландського парламенту – Палаті представників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA і схвалила більшість депутатів.

Виступ українського президента відбудеться на спільному засіданні двох палат парламенту Нідерландів і планується близько 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Як нагадує NOS, перед тим український президент двічі виступав у нідерландському парламенті: у березні 2022 року через відеозвʼязок і у травні 2023-го під час візиту.

Раніше очікувалось, що Володимир Зеленський буде в Нідерландах у зв'язку із самітом НАТО в Гаазі. Але сам він казав, що ще не знає, чи поїде.

Очікується, що 25 червня Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зеленського також чекають на саміті лідерів ЄС в Брюсселі.