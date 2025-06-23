В парламенте Нидерландов анонсировали выступление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 июня, должен выступить с обращением в нижней палате нидерландского парламента – Палате представителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Приглашение Зеленского в нидерландский парламент инициировала оппозиционная партия GroenLinks-PvdA и одобрило большинство депутатов.

Выступление украинского президента состоится на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов и планируется около 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Как напоминает NOS, перед этим украинский президент дважды выступал в нидерландском парламенте: в марте 2022 года по видеосвязи и в мае 2023-го во время визита.

Ранее ожидалось, что Владимир Зеленский будет в Нидерландах в связи с саммитом НАТО в Гааге. Но сам он сказал, что еще не знает, поедет ли.

Ожидается, что 25 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.