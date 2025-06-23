ЄС планує нові санкції проти винних в репресіях та атаках на опозицію у Грузії

Міністри закордонних справ держав Європейського Союзу під час засідання Ради ЄС обговорили запровадження подальших санкцій для винних в репресіях та атаках на опозиційних лідерів і медіа у Грузії.

Про це повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах 23 червня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Євросоюз готовий розглянути запровадження нових санкцій проти відповідальних за зростання репресій проти опозиції та медіа в Грузії, наголосила головна дипломатка ЄС.

"Міністри обговорили зростаючі репресії в Грузії, включаючи напади на лідерів опозиції та ЗМІ. Ми готові розглянути подальші обмежувальні заходи щодо тих, хто несе за це відповідальність", – підкреслила Каллас.

Вона висловила обурення покараннями протестувальників у Грузії, які "надзвичайно не пропорційні їхнім діям".

"Система правосуддя (у Грузії – ред.), здається, є частиною цієї репресивної машини. Тому ми також обговорювали можливість накладання санкцій на суддів, які здійснюють подібні дії", – додала головна дипломатка ЄС.

Вона повідомила, що міністри наразі не досягли згоди щодо конкретних санкцій, але домовилися повернутися до цього питання у липні.

"Наш намір не полягає в тому, щоб покарати грузинський народ чи Грузію. Наш намір – покарати людей, які порушують права людини… у Грузії", – підкреслила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", Литва пропонує ЄС план із шести пунктів про те, як вчинити з Грузією на тлі того, що дії влади у Тбілісі розглядаються як порушення прав людини і демократичних принципів.

Нещодавно в Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.