У керівництві фракції СДПН думають про виключення депутата Ральфа Штегнера з комітету Бундестагу, що здійснює контроль за діяльністю спецслужб, після його закликів до зближення з Росією.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У фракції Соціально-демократично партії Німеччини нібито обговорюють виключення свого однопартійця лівого ухилу Ральфа Штегнера з контрольного комітету Бундестагу, що наглядає за діяльністю спецслужб і передбачає ознайомлення з дуже чутливими деталями.

Штегнер відзначився підписанням маніфесту із закликом до зближення з Росією та критику курсу на переозброєння, який взяла Європа і, зокрема, Німеччина. Крім того, розкритикували його зустріч з представниками РФ у Баку.

Нагадаємо, представники ультраправої "АдН" не отримали керівних посад у комітетах Бундестагу.

На початку червня з Бундестагу вигнали депутатку у футболці з написом Palestine.