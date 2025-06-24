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Німецького депутата можуть виключити зі спецкомітету Бундестагу за заклики до зближення з РФ

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 10:18 — Марія Ємець

У керівництві фракції СДПН думають про виключення депутата Ральфа Штегнера з комітету Бундестагу, що здійснює контроль за діяльністю спецслужб, після його закликів до зближення з Росією.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

У фракції Соціально-демократично партії Німеччини нібито обговорюють виключення свого однопартійця лівого ухилу Ральфа Штегнера з контрольного комітету Бундестагу, що наглядає за діяльністю спецслужб і передбачає ознайомлення з дуже чутливими деталями. 

Штегнер відзначився підписанням маніфесту із закликом до зближення з Росією та критику курсу на переозброєння, який взяла Європа і, зокрема, Німеччина. Крім того, розкритикували його зустріч з представниками РФ у Баку. 

Нагадаємо, представники ультраправої "АдН" не отримали керівних посад у комітетах Бундестагу.

На початку червня з  Бундестагу вигнали депутатку у футболці з написом Palestine.

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Німеччина
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