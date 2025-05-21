Німецькі ультраправі знову не отримали керівних посад у комітетах Бундестагу
Кандидати від фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини", які претендували на керівні посади в усіх доступних їм комітетах, не були обрані під час голосування в середу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.
У всіх шести комітетах німецького парламенту, на які "АдН" мала право висувати кандидатів на посаду голови – з питань бюджету, внутрішніх справ, права, фінансів, праці та соціальних питань, а також петицій – кандидати від фракції зазнали поразки.
У попередній каденції депутати "Альтернативи для Німеччини" у комітетах, де вони мали право головувати, також не отримали більшості голосів.
Голова "АдН" Аліса Вайдель заявила Welt, що відмова схвалення кандидатів її партії є "дискримінацією" з боку інших політсил та "заподіянням шкоди цілісності демократичних інститутів".
"Тут не представлені десять мільйонів виборців", – заявила Вайдель, покликаючись на кількість отриманих її партією голосів під час останніх виборів до Бундестагу.
"АдН" намагалася домогтися через суд головування в комітетах Бундестагу. Але минулого року Федеральний конституційний суд ухвалив, що фракція не має права вимагати обрання свого представника головою комітету.
У попередньому скликанні парламенту комітет з правових питань усунув з посади голови депутата "Альтернативи для Німеччини" Штефана Бранднера за расистські висловлювання.