Німецькі ультраправі знову не отримали керівних посад у комітетах Бундестагу

Кандидати від фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини", які претендували на керівні посади в усіх доступних їм комітетах, не були обрані під час голосування в середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У всіх шести комітетах німецького парламенту, на які "АдН" мала право висувати кандидатів на посаду голови – з питань бюджету, внутрішніх справ, права, фінансів, праці та соціальних питань, а також петицій – кандидати від фракції зазнали поразки.

У попередній каденції депутати "Альтернативи для Німеччини" у комітетах, де вони мали право головувати, також не отримали більшості голосів.

Голова "АдН" Аліса Вайдель заявила Welt, що відмова схвалення кандидатів її партії є "дискримінацією" з боку інших політсил та "заподіянням шкоди цілісності демократичних інститутів".

"Тут не представлені десять мільйонів виборців", – заявила Вайдель, покликаючись на кількість отриманих її партією голосів під час останніх виборів до Бундестагу.

"АдН" намагалася домогтися через суд головування в комітетах Бундестагу. Але минулого року Федеральний конституційний суд ухвалив, що фракція не має права вимагати обрання свого представника головою комітету.

У попередньому скликанні парламенту комітет з правових питань усунув з посади голови депутата "Альтернативи для Німеччини" Штефана Бранднера за расистські висловлювання.