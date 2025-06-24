Немецкого депутата могут исключить из спецкомитета Бундестага за призывы к сближению с РФ

В руководстве фракции СДПГ думают об исключении депутата Ральфа Штегнера из комитета Бундестага, осуществляющего контроль за деятельностью спецслужб, после его призывов к сближению с Россией.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Во фракции Социально-демократической партии Германии якобы обсуждают исключение своего однопартийца левого уклона Ральфа Штегнера из номинантов в контрольный комитет Бундестага, который наблюдает за деятельностью спецслужб и предусматривает ознакомление с очень чувствительными деталями.

Штегнер отметился подписанием манифеста с призывом к сближению с Россией и критикой курса на перевооружение, который взяла Европа и, в частности, Германия. Кроме того, раскритиковали его встречу с представителями РФ в Баку.

Напомним, представители ультраправой "АдН" не получили руководящих должностей в комитетах Бундестага.

В начале июня из Бундестага выгнали депутата в футболке с надписью Palestine.