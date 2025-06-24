Британія обіцяє виконати нову оборонну мету НАТО до 2035 року

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв до 2035 року досягти нової мети НАТО щодо витрачання 5% ВВП на національну безпеку і оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

На саміті НАТО в Нідерландах країни-члени домовляться про мету в 5%, з яких 3,5% будуть спрямовані на основну оборону, а решта 1,5% – на суміжні з обороною сфери, такі як стійкість і безпека. Даунінг-стріт стверджує, що заходи в галузі енергетики та боротьби з контрабандними угрупованнями можуть бути віднесені до видатків на безпеку.

Виступаючи напередодні дводенного саміту, Стармер сказав, що Британія повинна "пройти цей період радикальної невизначеності з гнучкістю, швидкістю і чітким розумінням національних інтересів".

"Адже економічна безпека – це національна безпека, і завдяки цій стратегії ми залучимо до цього все суспільство, створюючи робочі місця, економічне зростання і підвищуючи заробітну плату працівників", – сказав Стармер.

У понеділок уряд Британії заявив, що очікує досягти мети щодо видатків на національну безпеку у розмірі 4,1% ВВП до 2027 року. 1,5% від 5% мети НАТО призначено на "стійкість" – наприклад, на охорону кордонів та захист від кібератак.

Досягнення рівня основних витрат на оборону у 3,5% очікується лише до 2035 року – і на Даунінг-стріт не повідомили, як це буде фінансуватися.

Поряд із зобов'язаннями щодо витрат уряд опублікував Стратегію національної безпеки, в якій зазначено, що Британія повинна бути більш "конкурентоспроможною та міцною" в галузі науки, освіти, торгівлі та передових технологій.

У ній також підкреслено, що інвестиції в оборону "відчують безпосередньо в кишенях працівники", вказавши на нові робочі місця, які будуть створені.

Тим часом лідери німецької оборонної промисловості закликають країни-члени НАТО підтвердити обіцянки щодо збільшення військових витрат конкретними й довгостроковими зобов’язаннями щодо закупівель.

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