Британия обещает выполнить новую оборонную цель НАТО до 2035 года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал до 2035 года достичь новой цели НАТО по расходованию 5% ВВП на национальную безопасность и оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

На саммите НАТО в Нидерландах страны-члены договорятся о цели в 5%, из которых 3,5% будут направлены на основную оборону, а остальные 1,5% – на смежные с обороной сферы, такие как устойчивость и безопасность. Даунинг-стрит утверждает, что меры в области энергетики и борьбы с контрабандными группировками могут быть отнесены к расходам на безопасность.

Выступая накануне двухдневного саммита, Стармер сказал, что Британия должна "пройти этот период радикальной неопределенности с гибкостью, быстротой и четким пониманием национальных интересов".

"Ведь экономическая безопасность – это национальная безопасность, и благодаря этой стратегии мы привлечем к этому все общество, создавая рабочие места, экономический рост и повышая заработную плату работников", – сказал Стармер.

В понедельник правительство Британии заявило, что ожидает достичь цели по расходам на национальную безопасность в размере 4,1% ВВП до 2027 года. 1,5% от 5% цели НАТО предназначено на "устойчивость" – например, на охрану границ и защиту от кибератак.

Достижение уровня основных расходов на оборону в 3,5% ожидается только к 2035 году – и на Даунинг-стрит не сообщили, как это будет финансироваться.

Наряду с обязательствами по расходам правительство опубликовало Стратегию национальной безопасности, в которой указано, что Британия должна быть более "конкурентоспособной и прочной" в области науки, образования, торговли и передовых технологий.

В ней также подчеркнуто, что инвестиции в оборону "почувствуют непосредственно в карманах работники", указав на новые рабочие места, которые будут созданы.

Тем временем лидеры немецкой оборонной промышленности призывают страны-члены НАТО подтвердить обещания по увеличению военных расходов конкретными и долгосрочными обязательствами по закупкам.

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