В Нидерландах в день саммита НАТО из-за пожара остановились поезда из ключевого аэропорта

В ночь перед началом саммита НАТО в Гааге на железнодорожной ветке из аэропорта "Схипхол" в Амстердам и Утрехт произошел пожар, в результате которого движение поездов будет невозможным примерно до конца суток.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Под утро 24 июня на железнодорожной линии от аэропорта "Схипхол" загорелись кабели, в результате чего был нанесен значительный ущерб и ветка обесточена.

С тех пор железнодорожное движение между "Схипхолом", Амстердамом и Утрехтом остановилось. Ремонтные работы могут продолжаться ориентировочно до 23:00.

Причины пожара пока неизвестны, однако министр по вопросам безопасности Давид ван Веель заявил, что не исключает диверсии.

"Это одна из версий, которую мы расследуем. И если так, то встанет вопрос, кто это сделал. Это может быть активистская группа, это может быть иностранное государство, это может быть что угодно. Сейчас главное – починить кабели и восстановить движение", – прокомментировал он на полях саммита НАТО.

Оператор ProRail сказал, что пока "рассматривает все возможные версии".

В связи с происшествием в аэропорт запустили дублирующие автобусные рейсы.

Напомним, в прошлом году в ночь перед открытием Олимпиады в Париже с 25 на 26 июля неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров.

После того в фанзоне Олимпийских игр много раз подряд портили оптоволоконный кабель, из-за чего начали расследование. В итоге "диверсанткой" оказалась куница.