Мерц против приостановления действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Канцлер Германии Фридрих Мерц против пересмотра соглашения об ассоциации Европейского Союза с Израилем из-за возможных нарушений обязательств в сфере прав человека в секторе Газа.

Об этом он заявил во вторник, 24 июня, во время выступления в Бундестаге, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Как известно, Европейская комиссия начала расследование возможного нарушения Израилем обязательств по правам человека в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Израилем после того, как большинство стран ЕС призвали пересмотреть его с учетом гуманитарного кризиса в секторе Газа. На этом фоне Мерц объявил позицию Германии по этому вопросу.

"Пересмотр или даже расторжение этого соглашения не стоит на повестке дня федерального правительства [Германии]", – сказал он.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль на встрече с коллегами в начале этой недели также выступил против призывов приостановить соглашение, аргументируя это тем, что ЕС "нужны хорошие отношения с Израилем".

Немецкий канцлер также призвал к прекращению огня в секторе Газа и к "гуманному обращению" с людьми, которые там находятся, "особенно с женщинами, детьми и пожилыми людьми".

Отметим, накануне Мерц выступил в защиту лидеров Израиля и США за их решение бомбить иранские ядерные объекты, несмотря на призывы европейских лидеров к дипломатическим мерам, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Недавно СМИ сообщили, что внутренний анализ выполнения торгового соглашения между Европейским Союзом и Израилем, проведенный Европейской службой внешних действий (EEAS), выявил признаки нарушения Израилем обязательств в сфере прав человека, закрепленных в статье 2 Соглашения об ассоциации.

Полная остановка Соглашения об ассоциации или прекращение политических связей требует единодушия всех 27 государств-членов ЕС. В случае же частичной приостановки, например, в сферах торговли или энергетики, достаточно квалифицированного большинства.

Несмотря на маловероятность полной приостановки торговых связей, большинство дипломатов считают, что государства-члены поручат высокому представителю ЕС Каи Каллас подготовить политические варианты реагирования уже к середине июля.

Писали, что Италия выступает против приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.