Франція вимагає від Tesla припинити рекламувати авто як безпілотні та погрожує штрафом

Французька влада вимагає від Tesla припинити рекламувати свої автомобілі як повністю безпілотні та погрожують американському автовиробнику штрафом у розмірі 50 тисяч євро на день, якщо він продовжить займатися такими "оманливими маркетинговими практиками".

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Наказ французького органу з захисту прав споживачів, виданий у вівторок, 24 червня, є результатом розслідування, проведеного у 2023 і 2024 роках після численних скарг.

Було встановлено, що Tesla порушила французьке законодавство в ряді своїх ділових практик, таких як несвоєчасне відшкодування замовлень або ненадання квитанцій про готівкові платежі.

Компанія, що належить Ілону Маску, має чотири місяці на виконання вимог, перш ніж штрафи почнуть діяти.

Як зазначається, це не перший випадок, коли Tesla стала об'єктом юридичного розслідування щодо автономних можливостей своїх автомобілів.

Зокрема, німецький антимонопольний орган подав позов проти Tesla у 2020 році через її маркетингові заяви, стверджуючи, що Tesla обіцяє в рекламі більше, ніж може виконати. Однак автовиробник успішно оскаржив це рішення і досі рекламує свої автомобілі як безпілотні в Німеччині.

У контексті цього інциденту нагадаємо, що у березні американський президент Дональд Трамп купив Tesla, аби підтримати Маска на тлі хвилі критики його роботи в американській адміністрації та нападів на офіси виробника електрокарів.

А в червні, на тлі перепалок між Трампом та Маском, американський лідер заявив, що може продати чи віддати свій червоний електрокар Tesla.