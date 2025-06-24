Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом

Французские власти требуют от Tesla прекратить рекламировать свои автомобили как полностью беспилотные и угрожают американскому автопроизводителю штрафом в размере 50 тысяч евро в день, если он продолжит заниматься такими "обманчивыми маркетинговыми практиками".

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Приказ французского органа по защите прав потребителей, изданный во вторник, 24 июня, является результатом расследования, проведенного в 2023 и 2024 годах после многочисленных жалоб.

Было установлено, что Tesla нарушила французское законодательство в ряде своих деловых практик, таких как несвоевременное возмещение заказов или не предоставление квитанций о наличных платежах.

Компания, принадлежащая Илону Маску, имеет четыре месяца на выполнение требований, прежде чем штрафы начнут действовать.

Как отмечается, это не первый случай, когда Tesla стала объектом юридического расследования в отношении автономных возможностей своих автомобилей.

В частности, немецкий антимонопольный орган подал иск против Tesla в 2020 году из-за ее маркетинговых заявлений, утверждая, что Tesla обещает в рекламе больше, чем может выполнить. Однако автопроизводитель успешно обжаловал это решение и до сих пор рекламирует свои автомобили как беспилотные в Германии.

В контексте этого инцидента напомним, что в марте американский президент Дональд Трамп купил Tesla, чтобы поддержать Маска на фоне волны критики его работы в американской администрации и нападений на офисы производителя электрокаров.

А в июне, на фоне перепалок между Трампом и Маском, американский лидер заявил, что может продать или отдать свой красный электрокар Tesla.