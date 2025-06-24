Лівий конгресмен-демократ хоче імпічменту Трампа через удари по Ірану

Представник лівого крила Демократичної партії США, член Палати представників Ел Грін оголосив про внесення резолюції про імпічмент Дональда Трампа у звʼязку з ударами по Ірану.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час виступу в Конгресі у вівторок.

Грін звинуватив Трампа у зловживанні повноваженнями президента "шляхом ігнорування поділу влади, перетворення американської демократії на авторитарний уряд, який відібрав у Конгресу повноваження оголошувати війну".

"Я роблю це, тому що вважаю, що президент Сполучених Штатів Америки зобов'язаний консультуватися з Конгресом, перш ніж втягувати країну у війну", – заявив конгресмен.

Він не уточнив, яку саме війну має на увазі, але минулими вихідними адміністрація Трампа розпорядилась завдати ударів по трьох ядерних обʼєктах Ірану.

Це вже четверта спроба Гріна оголосити імпічмент Трампу, яка через республіканську більшість у Палаті представників навряд чи буде проголосована.

Нагадаємо, що Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Але обидва рази це не призводило до його усунення з посади.