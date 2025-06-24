Уряд Британії закликає готуватись до можливості нападу на країну

Велика Британія в оновленій Стратегії національної безпеки попередила, що країні потрібно готуватись до можливості нападу на свою територію "вперше за багато років".

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У передмові до Стратегії нацбезпеки Британії премʼєр-міністр Кір Стармер зазначає, що російська агресія "загрожує нашому континенту", а "на британській землі свою діяльність ведуть ворожі держави".

Сама Стратегія наголошує, що окремі противники Британії "закладають основи для майбутніх конфліктів", в яких вони зможуть швидко порушити електропостачання чи ланцюги постачання товарів до країни.

"Уперше за багато років ми маємо активно готуватися до можливості прямої загрози для території Великої Британії, яка може виникнути в умовах війни", – ідеться в документі.

Окрема увага в Стратегії нацбезпеки приділена Росії як головній загрозі з огляду на розвʼязану нею повномасштабну війну проти України. Згадуються і кібератаки та диверсії РФ проти західних держав, і ядерний шантаж, і загроза, яку російські судна становлять для підводної інфраструктури.

Також окремо виділяється Іран як країна, що становить особливу загрозу, з огляду на союз Тегерана з Москвою, а також посилення атак іранського режиму на дисидентів за кордоном.

Стратегія національної безпеки Британії була опублікована через кілька тижнів після того, як в окремому стратегічному огляді оборони було рекомендовано значно наростити оборонну промисловість.

Раніше у вівторок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер також пообіцяв до 2035 року досягти нової мети НАТО щодо витрачання 5% ВВП на національну безпеку і оборону.