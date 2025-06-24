Правительство Британии призывает готовиться к возможному нападению на страну

Великобритания в обновленной Стратегии национальной безопасности предупредила, что стране нужно готовиться к возможности нападения на свою территорию "впервые за много лет".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В предисловии к Стратегии нацбезопасности Великобритании премьер-министр Кир Стармер отмечает, что российская агрессия "угрожает нашему континенту", а "на британской земле свою деятельность ведут враждебные государства".

Сама Стратегия подчеркивает, что отдельные противники Великобритании "закладывают основы для будущих конфликтов", в которых они смогут быстро нарушить электроснабжение или цепочки поставок товаров в страну.

"Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, которая может возникнуть в условиях войны", – говорится в документе.

Особое внимание в Стратегии нацбезопасности уделено России как главной угрозе, учитывая развязанную ею полномасштабную войну против Украины. Упоминаются и кибератаки и диверсии РФ против западных государств, и ядерный шантаж, и угроза, которую российские суда представляют для подводной инфраструктуры.

Также отдельно выделяется Иран как страна, представляющая особую угрозу, учитывая союз Тегерана с Москвой, а также усиление атак иранского режима на диссидентов за рубежом.

Стратегия национальной безопасности Великобритании была опубликована через несколько недель после того, как в отдельном стратегическом обзоре обороны было рекомендовано значительно нарастить оборонную промышленность.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер также пообещал к 2035 году достичь новой цели НАТО по трате 5% ВВП на национальную безопасность и оборону.