Трамп прибув на саміт НАТО у Гаазі

Президент США Дональд Трамп прибув до резиденції короля Нідерландів у Гаазі, де має відбутися офіційна вечеря з нагоди відкриття саміту НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кортеж американського президента прибув до палацу Huis ten Bosch після 20.30 за місцевим часом

Після цього Трамп без супроводу покрокував червоною доріжкою до палацу, де його зустрів король Віллем-Александр, королева Максима та кронпринцеса Катаріна-Амалія.

Нідерландські ЗМІ звернули увагу на те, що буквально перед приїздом американського лідера сталася прикра ситуація. Червону доріжку, якою він мав пройти, знесло поривом вітру. Але за допомогою лакеїв, які поспішили на місце події, її швидко поклали на місце.

Вже повідомлялося, що з'явиться на вечері в палаці, де будуть присутні всі глави урядів, включаючи президента України Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп заночує у палаці Huis ten Bosch.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.

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