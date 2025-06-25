Спецдоповідь висунула значні претензії до ковідних закупівель уряду Німеччини

У Німеччині стали відомі деталі критичної доповіді щодо медичних закупівель уряду у розпал пандемії коронавірусу після того, як документ надіслали бюджетному комітету Бундестагу.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Документ надали лише для бюджетного комітету та з численними прихованими фрагментами, але після численних зливів в останні тижні його зміст вже не є таємницею. Наведені факти виставляють у невигідному світлі колишнього міністра охорони здоров’я від ХДС Єнса Шпана і його наступника від СДПН Карла Лаутербаха.

Доповідачка Маргарета Судоф розкритикувала Шпана за "кричущі прорахунки", які завдали великих збитків бюджету. Зокрема, відомство тоді закупило 5,6 млрд масок на 5,9 млрд євро. Значна частка з них так і не виявились потрібні та потрапили на утилізацію.

Доповідачка критикує міністра за рішення взяти закупівлі на себе, при тому, що там не мали такого досвіду – що й вилилось у прорахунки та хаос під час процесу. Крім того, з’ясувалось, що паралельно з МОЗ Міністерство внутрішніх справ і Міноборони вже почали свої відомчі закупівлі масок, а Шпан не повідомляв колег про свої плани.

Ще частина критики стосується позовів, які згодом почали надходити уряду від роздрібних торговців, що погодились на закупівлі. Причиною стало те, що в уряді замовили більше матеріалів, ніж могло фізично поміститися на складах, і нові поставки почали відтерміновувати. Ще частина стосується масок, які завернули через сумнівну якість.

Судоф передбачає, що до вже завданих збитків можуть додатися ще мільярди, якщо рішення у цих справах будуть на користь позивачів.

Міністерство охорони здоров’я, яке зараз очолює представниця ХДС, розкритикувало доповідь за те, що наведені факти нібито недостатньо підкріплені джерелами та під час підготовки документа у Єнса Шпана не брали ніяких коментарів.

Теперішня міністерка Ніна Варкен наполягає, що надмірних закупівель не відбулось, а високі ціни можна зрозуміти, зважаючи на ажіотаж перших місяців пандемії.

"Ковідні" рішення урядів у 2020-2021 роках згодом викликали критику у багатьох країнах Європи. Так, у Литві розслідують надлишкову купівлю ковід-вакцини. Подібні розслідування ініціювали також у Румунії.