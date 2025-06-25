Спецдоклад выдвинул большие претензии к ковидным закупкам властей Германии

В Германии стали известны детали критического доклада о медицинских закупках правительства в разгар пандемии коронавируса после того, как документ прислали бюджетному комитету Бундестага.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Документ предоставили только для бюджетного комитета и с многочисленными скрытыми фрагментами, но после многочисленных сливов в последние недели его содержание уже не является тайной. Приведенные факты выставляют в невыгодном свете бывшего министра здравоохранения от ХДС Йенса Шпана и его преемника от СДПГ Карла Лаутербаха.

Докладчица Маргарета Судоф раскритиковала Шпана за "вопиющие просчеты", которые нанесли большой ущерб бюджету. В частности, ведомство тогда закупило 5,6 млрд масок на 5,9 млрд евро. Значительная часть из них так и не оказались нужны и попали на утилизацию.

Докладчица критикует министра за решение взять закупки на себя, при том, что там не имели такого опыта – что и вылилось в просчеты и хаос во время процесса. Кроме того, выяснилось, что параллельно с Минздравом Министерство внутренних дел и Минобороны уже начали свои ведомственные закупки масок, а Шпан не сообщал коллегам о своих планах.

Еще часть критики касается исков, которые впоследствии начали поступать правительству от розничных торговцев, согласившихся на закупки. Причиной стало то, что в правительстве заказали больше материалов, чем могло физически поместиться на складах, и новые поставки начали откладывать. Еще часть касается масок, которые завернули из-за сомнительного качества.

Судоф предполагает, что к уже нанесенному ущербу могут добавиться еще миллиарды, если решения по этим делам будут в пользу истцов.

Министерство здравоохранения, которое сейчас возглавляет представительница ХДС, раскритиковало доклад за то, что приведенные факты якобы недостаточно подкреплены источниками и во время подготовки документа у Йенса Шпана не брали никаких комментариев.

Нынешний министр Нина Варкен настаивает, что чрезмерных закупок не произошло, а высокие цены можно понять, учитывая ажиотаж первых месяцев пандемии.

"Ковидные" решения правительств в 2020-2021 годах впоследствии вызвали критику во многих странах Европы. Так, в Литве расследуют избыточную покупку ковид-вакцины. Подобные расследования инициировали также в Румынии.