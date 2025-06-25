Глава МИД Финляндии: только Путин не хочет прекращения огня, пора подтолкнуть его

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что сейчас пришло время усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к прекращению огня в Украине.

Об этом она заявила по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

Валтонен отметила, что поддержка Украины союзниками непоколебима, и прекращение огня нужно уже сейчас.

"Только Путин остается тем, кто не хочет прекращения огня, и сейчас пора подтолкнуть его к этому", – сказала она.

"Наша стратегия здесь тройная. Первое: усиление нашей собственной защиты и сдерживания. Второе: давление на Путина и Россию, мы должны здесь действовать и как отдельные страны, и как Европейский Союз, вместе с США. Мы надеемся, что пакет санкций, который находится в Сенате, продвинется вперед на следующей неделе. И третье, конечно, это продолжение помощи Украине, которая борется за каждого из нас", – пояснила глава МИД Финляндии.

Напомним, министр иностранных дел Каспар Вельдкамп ожидает, что ЕС до конца месяца примет 18-й пакет санкций против России.

Источники "ЕП" сообщили ранее, что Венгрия и Словакия отказываются утверждать новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, пока не состоится заседание Европейского совета.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после этого выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, но выдвинул условия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.