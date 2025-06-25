Французский оператор железной дороги SNCF предупредил о значительных сбоях в графике поездов на севере страны из-за кражи кабелей на линии.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Утром 25 июня оператор SNCF предупредил о больших сбоях в графике поездов на севере Франции, в частности на отрезке между городами Лилль и Аррас, из-за повреждения кабелей.

"Более 600 метров кабеля похищены или обрезаны на участке южнее вокзала Lille Europe. В основном пострадает движение скоростных поездов", – прокомментировали в пресс-службе для AFP.

Перебои в движении ожидаются как минимум до вечера. Поезда продолжат курсировать, но вынуждены ехать другим маршрутом, из-за чего поездка продлится примерно на час дольше. Некоторые рейсы решили отменить.

Подобные инциденты происходят довольно часто – так, в марте неизвестные украли несколько метров кабеля на территории департамента Верхний Рейн, а перед тем в феврале неподалеку Лилля кабели украли с ветки региональной электрички.

Напомним, в мае на юге Франции скоростной поезд чуть не сошел с рельсов из-за сильной грозы.

Также недавно SNCF изменила правила после резонансной гибели кошки пассажиров.