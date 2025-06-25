У НАТО прокоментували дані Молдови про план РФ розширити контингент у Придністров’ї

У Північноатлантичному альянсі наразі не бачать прямої воєнної загрози для Молдови з боку Росії.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав високопосадовець Альянсу під час закритого брифінгу для ЗМІ на полях саміту у Гаазі.

На питання про слова прем’єра Молдови, що Росія хоче розмістити у Придністров’ї 10 тисяч військових, посадовець сказав, що у НАТО зараз не бачать прямої воєнної загрози для Молдови з боку РФ.

Водночас він згадав, що Росія активно намагалася втрутитися у вибори та референдум в Молдові у 2024 році та витратила на це мільйони доларів.

Нагадаємо, прем’єр Молдови Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times заявляв, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військових у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. Президентка Мая Санду підтвердила, що керівництво Молдови має таку інформацію.

За орієнтовними оцінками, зараз на території Придністровʼя перебувають приблизно 1500 російських військовослужбовців, але більшість з них є місцевими мешканцями.

Молдова послідовно наголошує, що присутність російських військових у Придністров’ї є незаконною і Кишинів очікує на безумовне виведення цього контингенту.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я".