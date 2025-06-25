В НАТО прокомментировали данные Молдовы о плане РФ расширить контингент в Приднестровье

В Североатлантическом альянсе пока не видят прямой военной угрозы для Молдовы со стороны России.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказал чиновник Альянса во время закрытого брифинга для СМИ на полях саммита в Гааге.

На вопрос о словах премьера Молдовы, что Россия хочет разместить в Приднестровье 10 тысяч военных, чиновник сказал, что в НАТО сейчас не видят прямой военной угрозы для Молдовы со стороны РФ.

В то же время он упомянул, что Россия активно пыталась вмешаться в выборы и референдум в Молдове в 2024 году и потратила на это миллионы долларов.

Напомним, премьер Молдовы Дорин Речан в интервью Financial Times заявлял, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и установить прокремлевское правительство в Кишиневе. Президент Майя Санду подтвердила, что руководство Молдовы имеет такую информацию.

По ориентировочным оценкам, сейчас на территории Приднестровья находятся примерно 1500 российских военнослужащих, но большинство из них являются местными жителями.

Молдова последовательно подчеркивает, что присутствие российских военных в Приднестровье является незаконным и Кишинев ожидает безусловного вывода этого контингента.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".