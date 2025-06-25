Мелоні каже, що вини Трампа у міжнародному хаосі немає

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила у вівторок, що було б неправильно пов'язувати зростання нестабільності на міжнародній арені з рішеннями президента США Дональда Трампа.

Заяву Мелоні наводить агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Мелоні сказала про це під час виступу у Сенаті у вівторок, перш ніж вирушити на саміт НАТО у Гаазі.

"Я не згодна з тим, що хаос створив Трамп", – заявила Мелоні, доповідаючи перед депутатами.

Вона зазначила, що звинувачувати Трампа було б спрощенням. "Дійсно, ситуація стає все більш хаотичною, але це почалося не сьогодні", – сказала вона.

Мелоні зазначила, що порушення перемир'я між Ізраїлем та Іраном може бути ознакою розколу в Тегерані.

"Сьогодні вранці ситуація розвивалася в тому напрямку, на який ми сподівалися", – заявила Мелоні в Сенаті, коментуючи оголошення Трампом про перемир'я між Іраном та Ізраїлем.

"Зараз ситуація знову ускладнилася, оскільки Іран порушив перемир'я. Ізраїль може відповісти, сподіваємося, адекватно і симетрично", – додала вона.

Мелоні відзначила, що ситуація "залишається дуже складною, але ми все ще впевнені, що зможемо просунутися вперед завдяки перемир'ю і повернутися до переговорів".

Мелоні позиціонує себе як ключового гравця як в ЄС, так і у відносинах зі США. Проведення саміту "Групи семи" минулого року продемонструвало її здатність долати політичні розбіжності в часи все більшої фрагментації, коли до неї намагались знайти підхід лідери різних країн.

Мелоні сподівалася, що спілкування з Дональдом Трампом зміцнить її позицію в центрі європейської політики. Вона була єдиною лідеркою з ЄС, яка відвідала січневу інавгурацію Трампа. Вона також зустрічалася з президентом у Мар-а-Лаго та мала тісні зв'язки з Ілоном Маском.

Напередодні, під час вечері у королівському палаці в Гаазі, організованій з нагоди саміту НАТО, Мелоні сиділа за одним столиком поруч з президентом Трампом.