Мелони говорит, что вины Трампа в международном хаосе нет

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что было бы неправильно связывать рост нестабильности на международной арене с решениями президента США Дональда Трампа.

Заявление Мелони приводит агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Мелони сказала об этом во время выступления в Сенате во вторник, прежде чем отправиться на саммит НАТО в Гааге.

"Я не согласна с тем, что хаос создал Трамп", – заявила Мелони, докладывая перед депутатами.

Она отметила, что обвинять Трампа было бы упрощением. "Действительно, ситуация становится все более хаотичной, но это началось не сегодня", – сказала она.

Мелони отметила, что нарушение перемирия между Израилем и Ираном может быть признаком раскола в Тегеране.

"Сегодня утром ситуация развивалась в том направлении, на которое мы надеялись", – заявила Мелони в Сенате, комментируя объявление Трампом о перемирии между Ираном и Израилем.

"Сейчас ситуация снова осложнилась, поскольку Иран нарушил перемирие. Израиль может ответить, надеемся, адекватно и симметрично", – добавила она.

Мелони отметила, что ситуация "остается очень сложной, но мы все еще уверены, что сможем продвинуться вперед благодаря перемирию и вернуться к переговорам".

Мелони позиционирует себя как ключевого игрока как в ЕС, так и в отношениях с США. Проведение саммита "Группы семи" в прошлом году продемонстрировало ее способность преодолевать политические разногласия во времена все большей фрагментации, когда к ней пытались найти подход лидеры разных стран.

Мелони надеялась, что общение с Дональдом Трампом укрепит ее позицию в центре европейской политики. Она была единственным лидером из ЕС, которая посетила январскую инаугурацию Трампа. Она также встречалась с президентом в Мар-а-Лаго и имела тесные связи с Илоном Маском.

Накануне, во время ужина в королевском дворце в Гааге, организованного по случаю саммита НАТО, Мелони сидела за одним столиком рядом с президентом Трампом.