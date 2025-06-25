Президент Литви: 2035 рік – це занадто пізно, щоб досягти 5% витрат на оборону

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що членам НАТО варто було б досягти цільового показника витрат на оборону на рівні 5% від ВВП раніше, ніж у 2035 році.

Про це він сказав по прибутті на саміт НАТО у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"2035 рік, на нашу думку, це занадто пізно, бо ми готові витрачати 5% негайно і ми були б раді бачити, що наші союзники і партнери роблять так само", – сказав Науседа.

Але, за його словами, НАТО, як і Європейська рада, є організацією консенсусу.

"Якщо вони досягли консенсусу, і цей консенсус – це 2035 рік, то хай так і буде. Сподіваюсь, ми будемо збільшувати фінансування поступово щороку з метою досягти цієї мети", – зазначив президент Литви.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також вважає, що десятирічний термін для досягнення показника витрат на оборону у 5% від ВВП – це забагато і може бути занадто пізно.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія може "перевірити оборонні зобов’язання" НАТО протягом найближчих п’яти років.

На початку червня генеральний секретар Марк Рютте заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

Очікується, що за результатами саміту НАТО країни домовляться витрачати на оборону 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесуть у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

США при цьому пішли на поступки щодо строків збільшення витрат, розширивши його до 10 років.

Детальніше про це читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".