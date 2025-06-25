Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что членам НАТО следовало бы достичь целевого показателя расходов на оборону на уровне 5% от ВВП раньше, чем в 2035 году.

Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды"

"2035 год, по нашему мнению, это слишком поздно, потому что мы готовы тратить 5% немедленно и мы были бы рады видеть, что наши союзники и партнеры делают так же", – сказал Науседа.

Но, по его словам, НАТО, как и Европейский совет, является организацией консенсуса.

"Если они достигли консенсуса, и этот консенсус – это 2035 год, то пусть так и будет. Надеюсь, мы будем увеличивать финансирование постепенно ежегодно с целью достичь этой цели", – отметил президент Литвы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также считает, что десятилетний срок для достижения показателя расходов на оборону в 5% от ВВП -

это слишком много и может быть слишком поздно.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.

В начале июня генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

Ожидается, что по результатам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, и еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно зачислять невоенные инфраструктурные проекты.

США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив его до 10 лет.

Подробнее об этом читайте в статье "Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".