Deutsche Bahn не укладывается в планы модернизации сети: продлят на 4 года

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn не успевает провести модернизацию наиболее загруженных веток до 2031 года – на это понадобится на четыре года больше.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Масштабные планы модернизации Deutsche Bahn предусматривал, что к 2031 году компания обновит инфраструктуру на сорока наиболее загруженных маршрутах.

Однако теперь стало известно, что сроки оказались слишком амбициозными и оператор обсуждает продление этого срока еще на четыре года – до 2035-го.

Как рассчитывают, модернизация должна существенно улучшить пунктуальность поездов дальнего следования, которая в прошлом году побила антирекорд с 1994 года. В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов.

В то же время проведение работ означает трудности на том или ином направлении в течение длительного времени.

Модернизационные работы начались в прошлом году на линии между Франкфуртом-на-Майне и Мангеймом, в этом году возьмутся за ветку Гамбург-Берлин. На время работ транспортные коридоры будут полностью закрывать, чтобы работы могли идти полным ходом.

Напомним, недавно Deutsche Bahn раскритиковали за отмену льготного бронирования конкретных мест для семей, однако в компании не собираются отказываться от плана.