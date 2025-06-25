Норвегія виділяє 550 млн євро на безпілотні технології для України

Норвегія надає близько 550 млн євро на закупівлю безпілотників і безпілотних технологій для України в українських та європейських виробників.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це розмістила пресслужба уряду Норвегії.

Норвезький уряд виділяє 6,5 млрд крон (приблизно 550 млн євро) на закупівлю безпілотників і суміжних технологій в українських та європейських виробників для оборонних потреб України.

Прем’єр Йонас Гар Стьоре зазначив, що зараз безпілотні технології відіграють ключову роль у бойових діях, тож норвезька допомога є значною інвестицією у спроможності України.

Нагадаємо, з квітня Норвегія офіційно приєдналась до так званої "коаліції дронів", очолюваної Латвією.

Це один з перших випадків, коли Норвегія надає кошти на закупівлю безпілотників напряму від іноземних виробників.

Також стало відомо, що Норвегія інвестує зокрема у розробку безпілотних морських суден, виробництво яких буде базуватися в Україні.

Нагадаємо, минулими вихідними в Україну приїздив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, вперше за час перебування на цій посаді. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони говорили про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.