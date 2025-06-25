Норвегия выделяет 550 млн евро на беспилотные технологии для Украины

Норвегия предоставляет около 550 млн евро на закупку беспилотников и беспилотных технологий для Украины у украинских и европейских производителей.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом разместила пресс-служба правительства Норвегии.

Норвежское правительство выделяет 6,5 млрд крон (примерно 550 млн евро) на закупку беспилотников и смежных технологий у украинских и европейских производителей для оборонных нужд Украины.

Премьер Йонас Гар Стьоре отметил, что сейчас беспилотные технологии играют ключевую роль в боевых действиях, поэтому норвежская помощь является значительной инвестицией в потенциал Украины.

Напомним, с апреля Норвегия официально присоединилась к так называемой "коалиции дронов", возглавляемой Латвией.

Это один из первых случаев, когда Норвегия предоставляет средства на закупку беспилотников напрямую от иностранных производителей.

Также стало известно, что Норвегия инвестирует, в частности, в разработку беспилотных морских судов, производство которых будет базироваться в Украине.

Напомним, в минувшие выходные в Украину приезжал министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик, впервые за время пребывания в этой должности. На встрече с президентом Владимиром Зеленским они говорили об инвестициях в производство украинского оружия, в частности беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.