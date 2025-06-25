Зеленський візьме участь у саміті ЄС у четвер, але через відеозвʼязок
Новини — Середа, 25 червня 2025, 16:41 —
Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі в четвер, 26 червня, але не буде присутній особисто.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив причетний до організації посадовець ЄС на умовах анонімності.
За словами співрозмовника "ЄвроПравди", Зеленський "візьме участь у Європейській раді 26 червня через відеозв’язок".
Він нагадав, що українське питання – перше в порядку денному.
"Європейська рада розпочнеться об 11:00 за місцевим часом з обміну думками з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, потім з лідерами ЄС поспілкується президент України Володимир Зеленський", – додав посадовець ЄС.
У Брюсселі до останнього очікували, що президент України особисто приїде на засідання Європейської ради, щоб взяти участь у обговоренні українського питання.
Планується, що саміт ЄС готує "потужний" документ щодо перемовин про вступ України, який не підпише Угорщина.
Раніше "Європейська правда" повідомляла, що у четвер, 26 червня, Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).