Зеленський візьме участь у саміті ЄС у четвер, але через відеозвʼязок

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі в четвер, 26 червня, але не буде присутній особисто.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив причетний до організації посадовець ЄС на умовах анонімності.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", Зеленський "візьме участь у Європейській раді 26 червня через відеозв’язок".

Він нагадав, що українське питання – перше в порядку денному.

"Європейська рада розпочнеться об 11:00 за місцевим часом з обміну думками з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, потім з лідерами ЄС поспілкується президент України Володимир Зеленський", – додав посадовець ЄС.

У Брюсселі до останнього очікували, що президент України особисто приїде на засідання Європейської ради, щоб взяти участь у обговоренні українського питання.

Планується, що саміт ЄС готує "потужний" документ щодо перемовин про вступ України, який не підпише Угорщина.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що у четвер, 26 червня, Зеленський поїде до Страсбурга на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).