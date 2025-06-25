Зеленский примет участие в саммите ЕС в четверг, но по видеосвязи
Новости — Среда, 25 июня 2025, 16:41 —
Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 26 июня, но не будет присутствовать лично.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил причастный к организации чиновник ЕС на условиях анонимности.
По словам собеседника "ЕвроПравды", Зеленский "примет участие в Европейском совете 26 июня по видеосвязи".
Он напомнил, что украинский вопрос – первый в повестке дня.
"Европейский совет начнется в 11:00 по местному времени с обмена мнениями с президентом Европарламента Робертой Метсолой, затем с лидерами ЕС пообщается президент Украины Владимир Зеленский", – добавил чиновник ЕС.
В Брюсселе до последнего ожидали, что президент Украины лично приедет на заседание Европейского совета, чтобы принять участие в обсуждении украинского вопроса.
Планируется, что саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, который не подпишет Венгрия.
Ранее "Европейская правда" сообщала, что в четверг, 26 июня, Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).