Зеленский примет участие в саммите ЕС в четверг, но по видеосвязи

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 26 июня, но не будет присутствовать лично.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил причастный к организации чиновник ЕС на условиях анонимности.

По словам собеседника "ЕвроПравды", Зеленский "примет участие в Европейском совете 26 июня по видеосвязи".

Он напомнил, что украинский вопрос – первый в повестке дня.

"Европейский совет начнется в 11:00 по местному времени с обмена мнениями с президентом Европарламента Робертой Метсолой, затем с лидерами ЕС пообщается президент Украины Владимир Зеленский", – добавил чиновник ЕС.

В Брюсселе до последнего ожидали, что президент Украины лично приедет на заседание Европейского совета, чтобы принять участие в обсуждении украинского вопроса.

Планируется, что саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, который не подпишет Венгрия.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что в четверг, 26 июня, Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).