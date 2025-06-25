У Чехії затримали підозрюваних у поширенні ісламістської пропаганди

Чеські правоохоронці в межах міжнародної операції затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у поширені ісламістської пропаганди, ненависті до ЛГБТ-спільноти, євреїв та інших меншин, а також готували теракти.

Про це повідомило Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як передає чеський мовник, група з п'яти молодих людей, затриманих поліцією у співпраці з контррозвідкою під час міжнародної операції під назвою MERDA, підозрюється в пропагуванні ідеї "Ісламської держави" та інших небезпечних терористичних угруповань у соціальних мережах.

Директор Національного центру проти тероризму, екстремізму та кіберзлочинності (NCTEKK) Бржетіслав Брейха зазначив, що члени групи, яка поширювала ненависницький контент і пропагувала терористичні організації в соціальних мережах, діяли з Чехії, Словаччини, Австрії та Великої Британії.

Двоє з них були звинувачені в спробі підпалу синагоги в Брно в січні минулого року за допомогою імпровізованих пристроїв. Більшість підозрюваних – особи віком до 18 років, а деякі – до 15 років.

Поліція розслідує, чи планувала група більший терористичний акт. Було вилучено холодну зброю, газові пістолети та військове спорядження.

Голова Служби безпеки інформації Міхал Коуделка заявив, що затримані також поширювали ненависть до ЛГБТ-спільноти, євреїв та інших меншин.

За його словами, підозрювані раніше не були знайомі, але їх об'єднала захопленість насильством, і вони дуже швидко радикалізувалися в інтернеті, де спочатку шукали відео та тексти з таким змістом.

"Вони не мали жодних зв'язків з мусульманською громадою в Чехії; вони піддалися ідеології "Ісламської держави" в інтернеті", – сказав він.

Він зазначив, що радикалізація молоді на платформах TikTok, Instagram і Telegram, є серйозною проблемою, з якою зіштовхується не тільки Чехія, але й інші європейські країни.

За даними поліції, один із підозрюваних також вербував людей для участі в бойових діях у Сирії.

"Ті, ким маніпулюють і ті, кого вербують через соціальні мережі, повинні усвідомити, що ті, хто їх вербує, вважають їх корисною робочою силою", – сказав Коуделка.

Нагадаємо, у березні в Німеччині засудили двох дівчат 16 і 17 років і одного юнака 16 років до трьох років позбавлення волі за змову з метою здійснення вбивства і підпалу.

А нещодавно стало відомо, що прокуратура німецького міста Кельн проводить розслідування щодо 14-річного хлопця за підозрою у звʼязках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".