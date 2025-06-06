У Кельні 14-річного хлопця підозрюють у плануванні теракту на Різдво
Прокуратура німецького міста Кельн проводить розслідування щодо 14-річного хлопця за підозрою у звʼязках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Хлопець на імʼя Емірхан А. привернув увагу німецьких правоохоронців після публікації в соцмережах відео з посиланням на ІДІЛ та присяги на вірність терористам.
Слідство також вважає, що учень також висловлював наміри вчинити теракт і потенційно планував це зробити на різдвяному ярмарку у грудні 2025 року. Наскільки далеко зайшли його плани, поки що незрозуміло.
"Юнак не тільки прославляв і поширював пропаганду ІДІЛ у своїх соціальних мережах, а й ділився фантазіями про теракти. Те, що вже 14-річні підлітки так думають, є жахливим", – заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль.
Під час обшуків у домі, де живе Емірхан А., знайшли лише складаний ніж, також вилучили гаджети хлопця. На час розслідування учень перебуває під вартою.
Нагадаємо, у березні в Німеччині засудили двох дівчат 16 і 17 років і одного юнака 16 років до трьох років позбавлення волі за змову з метою здійснення вбивства і підпалу.
Наприкінці лютого суд у німецькій землі Тюрингія засудив до увʼязнення двох вихідців із Афганістану, які планували теракт проти шведського парламенту.