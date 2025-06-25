В Чехии задержали подозреваемых в распространении исламистской пропаганды

Чешские правоохранители в рамках международной операции задержали пятерых человек, подозреваемых в распространении исламистской пропаганды, ненависти к ЛГБТ-сообществу, евреям и другим меньшинствам, а также в подготовке терактов.

Об этом сообщило Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как передает чешский вещатель, группа из пяти молодых людей, задержанных полицией в сотрудничестве с контрразведкой во время международной операции под названием MERDA, подозревается в пропаганде идеи "Исламского государства" и других опасных террористических группировок в социальных сетях.

Директор Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK) Бржетислав Брейха отметил, что члены группы, которая распространяла ненавистнический контент и пропагандировала террористические организации в социальных сетях, действовали из Чехии, Словакии, Австрии и Великобритании.

Двое из них были обвинены в попытке поджога синагоги в Брно в январе прошлого года с помощью импровизированных устройств. Большинство подозреваемых – лица в возрасте до 18 лет, а некоторые – до 15 лет.

Полиция расследует, планировала ли группа более крупный террористический акт. Были изъяты холодное оружие, газовые пистолеты и военное снаряжение.

Глава Службы безопасности информации Михал Коуделка заявил, что задержанные также распространяли ненависть к ЛГБТ-сообществу, евреям и другим меньшинствам.

По его словам, подозреваемые ранее не были знакомы, но их объединило увлечение насилием, и они очень быстро радикализировались в интернете, где сначала искали видео и тексты с таким содержанием.

"Они не имели никаких связей с мусульманской общиной в Чехии; они поддались идеологии "Исламского государства" в интернете", – сказал он.

Он отметил, что радикализация молодежи на платформах TikTok, Instagram и Telegram является серьезной проблемой, с которой сталкивается не только Чехия, но и другие европейские страны.

По данным полиции, один из подозреваемых также вербовал людей для участия в боевых действиях в Сирии.

"Те, кем манипулируют и кого вербуют через социальные сети, должны осознать, что те, кто их вербует, считают их полезной рабочей силой", – сказал Коуделка.

Напомним, в марте в Германии приговорили двух девушек 16 и 17 лет и одного юношу 16 лет к трем годам лишения свободы за сговор с целью совершения убийства и поджога.

А недавно стало известно, что прокуратура немецкого города Кельн проводит расследование в отношении 14-летнего парня по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".