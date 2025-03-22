У Німеччині троє підлітків отримали тюремні терміни за підготовку теракту

У Німеччині окружний суд Дюссельдорфа засудив двох дівчат (16, 17 років) і одного юнака (16 років) до трьох років позбавлення волі за змову з метою здійснення вбивства і підпалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Як зазначили у суді, підлітки "радикалізувались і потрапили під вплив ідеології ІДІЛ в Інтернеті і соціальних мережах".

Навесні минулого року підлітки разом зі ще одним хлопцем, який раніше був засуджений до умовного терміну, вирішили здійснити теракт.

Як цілі були обрані поліцейські дільниці, вокзали та зали суду в Гамбурзі, Дортмунді, Дюссельдорфі, Кельні, Ізерлоні та Штутгарті.

"Вони мали намір проникнути в поліцейські відділки або в культові місця (церкви, синагоги), де перебувало багато людей, підпалити пляшки із запалювальною сумішшю та використати вогнепальну і колючо-ріжучу зброю, щоб убити якомога більше людей", – зазначив представник суду.

Один із підлітків знайшов в Інтернеті інструкції з виготовлення бомб і передав їх своєму спільнику, однак зрештою підлітків арештувала поліція.

Наприкінці лютого суд у німецькій землі Тюрингія засудив до увʼязнення двох вихідців із Афганістану, які планували теракт проти шведського парламенту.

Перед тим у Німеччині затримали 18-річного громадянина Росії за підозрою в плануванні теракту проти посольства Ізраїлю в Берліні.