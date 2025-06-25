Посол України зустрівся з главою невизнаного Придністровʼя
Новини — Середа, 25 червня 2025, 20:59 —
Глава невизнаної "Придністровської республіки" Вадим Красносельський зустрівся з послом України в Молдові Пауном Роговеєм.
Про це в четвер повідомила пресслужба придністровського "лідера", а також посольство України в Молдові, передає "Європейська правда".
Українського посла під час зустрічі в Тирасполі супроводжували представник України в переговорах щодо придністровського врегулювання Марко Шевченко і член Об'єднаної контрольної комісії Нестор Ільницький.
На зустрічі Красносельський говорив про переговорний процес щодо Придністровʼя, замороження роботи формату "5+2" і "мінімізовані" економічні зв'язки з Україною, заявили в його пресслужбі.
В українському посольстві зазначили, що на зустрічі обговорили "безпекову ситуацію в регіоні, окремі аспекти пов’язані із становищем української громади та захисту прав і свобод громадян України, які проживають на лівому березі Дністра".
Там додали, що визначили окремий день для консульського обслуговування в Кишиневі громадян України, які проживають у Придністровʼї, та не знімають з порядку денного можливе відновлення посольством у Молдові "виїзного консульського обслуговування на території Придністров’я".
Нинішній посол України в Молдові раніше був послом з особливих доручень МЗС і також проводив зустрічі з керівництвом невизнаного Придністровського регіону.
В Україні раніше пояснювали, що підтримують контакти з Придністровʼям тільки у координації з Кишиневом.