Посол України зустрівся з главою невизнаного Придністровʼя

Глава невизнаної "Придністровської республіки" Вадим Красносельський зустрівся з послом України в Молдові Пауном Роговеєм.

Про це в четвер повідомила пресслужба придністровського "лідера", а також посольство України в Молдові, передає "Європейська правда".

Українського посла під час зустрічі в Тирасполі супроводжували представник України в переговорах щодо придністровського врегулювання Марко Шевченко і член Об'єднаної контрольної комісії Нестор Ільницький.

На зустрічі Красносельський говорив про переговорний процес щодо Придністровʼя, замороження роботи формату "5+2" і "мінімізовані" економічні зв'язки з Україною, заявили в його пресслужбі.

В українському посольстві зазначили, що на зустрічі обговорили "безпекову ситуацію в регіоні, окремі аспекти пов’язані із становищем української громади та захисту прав і свобод громадян України, які проживають на лівому березі Дністра".

Там додали, що визначили окремий день для консульського обслуговування в Кишиневі громадян України, які проживають у Придністровʼї, та не знімають з порядку денного можливе відновлення посольством у Молдові "виїзного консульського обслуговування на території Придністров’я".

Нинішній посол України в Молдові раніше був послом з особливих доручень МЗС і також проводив зустрічі з керівництвом невизнаного Придністровського регіону.

В Україні раніше пояснювали, що підтримують контакти з Придністровʼям тільки у координації з Кишиневом.