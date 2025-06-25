Посол Украины встретился с главой непризнанного Приднестровья

Глава непризнанной "Приднестровской республики" Вадим Красносельский встретился с послом Украины в Молдове Пауном Роговеем.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба приднестровского "лидера", а также посольство Украины в Молдове, передает "Европейская правда".

Украинского посла во время встречи в Тирасполе сопровождали представитель Украины в переговорах по приднестровскому урегулированию Марко Шевченко и член Объединенной контрольной комиссии Нестор Ильницкий.

На встрече Красносельский говорил о переговорном процессе по Приднестровью, замораживании работы формата "5+2" и "минимизированных" экономических связях с Украиной, заявили в его пресс-службе.

В украинском посольстве отметили, что на встрече обсудили "безопасность в регионе, отдельные аспекты, связанные с положением украинской общины и защитой прав и свобод граждан Украины, проживающих на левом берегу Днестра".

Там добавили, что определили отдельный день для консульского обслуживания в Кишиневе граждан Украины, проживающих в Приднестровье, и не снимают с повестки дня возможное возобновление посольством в Молдове "выездное консульское обслуживание на территории Приднестровья".

Нынешний посол Украины в Молдове ранее был послом по особым поручениям МИД и также проводил встречи с руководством непризнанного Приднестровского региона.

В Украине ранее объясняли, что поддерживают контакты с Приднестровьем только в координации с Кишиневом.