У Вільнюсі пройде другий протест фермерів проти податкової реформи

Частина фермерської громади збирається у четвер, 26 червня, у Вільнюсі, щоб висловити протест проти податкової реформи, яка остаточно узгоджується в Сеймі.

Про це написав литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 26 червня, проходить другий попереджувальний пікет за останній тиждень, організований Литовською асоціацією зерноробів спільно з Радою сільського господарства та Спілкою фермерів. Перший протест відбувся 19 червня.

Голова Литовської асоціації зерноробів Аудріус Ванагас заявив, що другий протест не буде таким масовим, як минулого тижня, і що його організовують у четвер, оскільки саме цього дня Сейм планує ухвалити поправки до Закону про податок на доходи фізичних осіб (GPM).

За словами Ванагаса, у протесті планують взяти участь близько 200 осіб, з яких близько 100 спостерігатимуть за пленарним засіданням, а 32 старі трактори в'їдуть до центру столиці.

Представники фермерів пропонують збільшити податок на доходи для тих, хто заробляє в 60 разів більше середньої заробітної плати (СЗП), до 20%, а не до 32%, як пропонує уряд і як зараз розглядає парламент. Водночас для доходів до 60-кратного розміру СЗП пропонується ставка 15%.

Як нагадав мовник, частина податкової реформи вже була прийнята минулого тижня – парламент вирішив підвищити податок на доходи, ввести податки на договори страхування, що не стосуються життя, та солодкі напої, скасувати звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на опалення та підвищити знижену ставку ПДВ з 9% до 12%.

Наприкінці травня французькі фермери розпочали анонсований протест у столиці та деяких інших містах країни, спричинивши перебої з рухом на дорогах.

Причиною акцій став розгляд закону, анонсованого як проєкт для дерегуляції сільськогосподарської галузі і вже схваленого Сенатом. Проте у профспілці FNSEA заявляють, що з тексту прибрали багато положень, які мали призвести до позитивних змін.

Також у травні десятки тракторів проїхали вулицями польського Щецина в рамках чергової акції протесту західнопоморських фермерів.