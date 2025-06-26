В Вильнюсе пройдет второй протест фермеров против налоговой реформы

Часть фермерской общины собирается в четверг, 26 июня, в Вильнюсе, чтобы выразить протест против налоговой реформы, которая окончательно согласовывается в Сейме.

Об этом написал литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 26 июня, проходит второй предупредительный пикет за последнюю неделю, организованный Литовской ассоциацией зернопроизводителей совместно с Советом сельского хозяйства и Союзом фермеров. Первый протест состоялся 19 июня.

Председатель Литовской ассоциации зернопроизводителей Аудриус Ванагас заявил, что второй протест не будет таким массовым, как на прошлой неделе, и что его организуют в четверг, поскольку именно в этот день Сейм планирует принять поправки к Закону о налоге на доходы физических лиц (GPM).

По словам Ванагаса, в протесте планируют принять участие около 200 человек, из которых около 100 будут наблюдать за пленарным заседанием, а 32 старых трактора въедут в центр столицы.

Представители фермеров предлагают увеличить налог на доходы для тех, кто зарабатывает в 60 раз больше средней заработной платы (СЗП), до 20%, а не до 32%, как предлагает правительство и как сейчас рассматривает парламент. В то же время для доходов до 60-кратного размера СЗП предлагается ставка 15%.

Как напомнил вещатель, часть налоговой реформы уже была принята на прошлой неделе – парламент решил повысить налог на доходы, ввести налоги на договоры страхования, не касающиеся жизни, и сладкие напитки, отменить освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление и повысить пониженную ставку НДС с 9% до 12%.

В конце мая французские фермеры начали анонсированный протест в столице и некоторых других городах страны, вызвав перебои с движением на дорогах.

Причиной акций стало рассмотрение закона, анонсированного как проект для дерегуляции сельскохозяйственной отрасли и уже одобренного Сенатом. Однако в профсоюзе FNSEA заявляют, что из текста убрали много положений, которые должны были привести к положительным изменениям.

Также в мае десятки тракторов проехали по улицам польского Щецина в рамках очередной акции протеста западнопоморских фермеров.