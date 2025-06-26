Прем’єр Фінляндії про похвали для Трампа на саміті: головне – результат

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що оцінював би за результатом похвали генсека НАТО Марка Рютте на адресу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Фінського прем’єра запитали, як він сприймає те, що перед та під час саміту з боку генсека НАТО Марка Рютте пролунали численні улесливі коментарі на адресу Трампа, і що таке враження, що трансатлантичні відносини тепер тримаються на похвалах для президента США.

"Для мене має значення підсумковий результат. Риторика – це вибір кожного. Але найважливіше для мене – щоб відбувалося посилення європейської, а з нею і фінської оборони", – сказав Петтері Орпо.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте сказав, що не вважає лестощами і вмовляннями свій стиль спілкування з президентом США Дональдом Трампом.

Також він стверджує, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США Дональдом Трампом, не стосувались самого Трампа.

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