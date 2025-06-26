Премьер Финляндии о похвалах для Трампа на саммите: главное – результат
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что оценивал бы по результату похвалы генсека НАТО Марка Рютте в адрес президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".
Финского премьера спросили, как он воспринимает то, что перед и во время саммита со стороны генсека НАТО Марка Рютте прозвучали многочисленные лестные комментарии в адрес Трампа, и что создается впечатление, что трансатлантические отношения теперь держатся на похвалах в адрес президента США.
"Для меня имеет значение итоговый результат. Риторика – это выбор каждого. Но самое важное для меня – чтобы происходило усиление европейской, а с ней и финской обороны", – сказал Петтери Орпо.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что не считает лестью свой стиль общения с президентом США Дональдом Трампом.
Также он утверждает, что его слова о "папочке", прозвучавшие в контексте разговора с президентом США Дональдом Трампом, не касались самого Трампа.
Читайте также Саммит НАТО в пользу Украины: как удалось преодолеть сопротивление Орбана и Трампа