Премьер Финляндии о похвалах для Трампа на саммите: главное – результат

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что оценивал бы по результату похвалы генсека НАТО Марка Рютте в адрес президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Финского премьера спросили, как он воспринимает то, что перед и во время саммита со стороны генсека НАТО Марка Рютте прозвучали многочисленные лестные комментарии в адрес Трампа, и что создается впечатление, что трансатлантические отношения теперь держатся на похвалах в адрес президента США.

"Для меня имеет значение итоговый результат. Риторика – это выбор каждого. Но самое важное для меня – чтобы происходило усиление европейской, а с ней и финской обороны", – сказал Петтери Орпо.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что не считает лестью свой стиль общения с президентом США Дональдом Трампом.

Также он утверждает, что его слова о "папочке", прозвучавшие в контексте разговора с президентом США Дональдом Трампом, не касались самого Трампа.

Читайте также Саммит НАТО в пользу Украины: как удалось преодолеть сопротивление Орбана и Трампа