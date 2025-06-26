Франція скоротить додаткові 4,7 млрд євро витрат цього року на тлі рекордного боргу

Французький уряд заявив, що цього року скоротить видатки майже на 5 млрд євро, щоб досягти цільового рівня дефіциту бюджету в 5,4% від ВВП.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство економіки заявило в четвер, що скорочення необхідні, оскільки державні видатки цього року перевищили передбачені в бюджеті на 2025 рік, хоча обсяг податкових надходжень відповідає очікуванням, принаймні на цей час.

Уряд скоротить 3 млрд євро з центрального державного бюджету і 1,7 млрд євро з витрат на соціальне забезпечення на додаток до 5 млрд євро, які були скорочені в квітні.

Початковий бюджет, прийнятий на початку цього року, передбачав скорочення витрат і підвищення податків на 53 млрд євро.

Останніми роками Франція зіштовхується з труднощами у стримуванні державних витрат.

За оновленими даними національного статистичного агентства Insee, країна наростила ще 40,5 мільярда євро боргу лише за перші три місяці цього року, що довело загальну заборгованість до 3,3 трильйона євро – нового рекорду.

Уряд зобов’язався зменшити бюджетний дефіцит, який у 2024 році становив 5,8% ВВП, до 3% до 2029 року, як цього вимагають правила ЄС. Прем’єр-міністр Франсуа Байру також пообіцяв знайти додаткові 40 мільярдів євро заощаджень для бюджету наступного року, хоча його уряд меншості може не протриматися достатньо довго, щоб реалізувати ці плани.

Прем’єр більше не користується мовчазною підтримкою соціалістичної партії, яка подала вотум недовіри до його уряду.

Соціалісти пішли на цей крок на підставі того, що Байру не захотів вносити проєкт для перегляду непопулярної пенсійної реформи.

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