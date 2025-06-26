Франция сократит дополнительные 4,7 млрд евро расходов в этом году на фоне рекордного долга

Французское правительство заявило, что в этом году сократит расходы почти на 5 млрд евро, чтобы достичь целевого уровня дефицита бюджета в 5,4% от ВВП.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Министерство экономики заявило в четверг, что сокращения необходимы, поскольку государственные расходы в этом году превысили предусмотренные в бюджете на 2025 год, хотя объем налоговых поступлений соответствует ожиданиям, по крайней мере в настоящее время.

Правительство сократит 3 млрд евро из центрального государственного бюджета и 1,7 млрд евро из расходов на социальное обеспечение в дополнение к 5 млрд евро, которые были сокращены в апреле.

Первоначальный бюджет, принятый в начале этого года, предусматривал сокращение расходов и повышение налогов на 53 млрд евро.

В последние годы Франция сталкивается с трудностями в сдерживании государственных расходов.

По обновленным данным национального статистического агентства Insee, страна нарастила еще 40,5 миллиарда евро долга только за первые три месяца этого года, что довело общую задолженность до 3,3 триллиона евро – нового рекорда.

Правительство обязалось уменьшить бюджетный дефицит, который в 2024 году составлял 5,8% ВВП, до 3% к 2029 году, как этого требуют правила ЕС. Премьер-министр Франсуа Байру также пообещал найти дополнительные 40 миллиардов евро сбережений для бюджета в следующем году, хотя его правительство меньшинства может не продержаться достаточно долго, чтобы реализовать эти планы.

Премьер больше не пользуется молчаливой поддержкой социалистической партии, которая подала вотум недоверия его правительству.

Социалисты пошли на этот шаг на основании того, что Байру не захотел вносить проект для пересмотра непопулярной пенсионной реформы.

Читайте также: Трагедия Макрона: почему президент Франции ведет страну к победе ультраправых.