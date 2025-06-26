"Наверное, не все в порядке": Лукашенко поразмыслил, почему Пашинян не приехал в Беларусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично размышлял о причинах, по которым премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Беларусь на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Зеркало".

Пашинян оказался единственным лидером ЕАЭС, который принял участие в саммите в Минске по видеосвязи. Это подметил Лукашенко, упомянув отсутствие армянского премьера в своей речи.

"Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну просто сегодня просто кивнуть: "Ну не приехали, такие-сикие" – это мы можем, это мы умеем. Но, если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона", – признал самопровозглашенный президент Беларуси.

"Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", – подытожил Лукашенко.

Никол Пашинян неоднократно критиковал Россию и Беларусь, в частности за неоказание помощи во время конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Ранее он назвал условием изменения своего отношения к ОДКБ выход из нее Беларуси, а также извинения Александра Лукашенко перед армянским народом за слова поддержки Баку во время войны 2020 года.

Он также заявил, что ни он, ни любой другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока там у власти находится Лукашенко.

Подробности читайте в статье: Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.