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30 європейських країн заявили про втручання Росії у супутниковий звʼязок

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 21:29 — Олег Павлюк

Швейцарія та ще 29 європейських держав висловили стурбованість навмисним втручанням Росії в супутниковий зв'язок та сигнали супутникової радіонавігації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Перед засіданням Ради Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) Швейцарія підтримала спільну декларацію, в якій закликала організацію вжити заходів щодо Росії.

У декларації йдеться, що, починаючи з 2023 року, "систематичні та цілеспрямовані перешкоди" та втручання вплинули на європейські цивільні супутникові мережі.

Джерела цих перешкод були виявлені в декількох російських містах і в окупованому Криму. Вони ставлять під загрозу громадську безпеку, а також безпеку повітряного і морського судноплавства, йдеться в заяві.

Підписанти декларації відзначають, що у червні ситуація з перешкодами значно погіршилася і поширилась на майже всю територію Польщі та Литви.

Вони також висловили жаль, що зусилля кількох міжнародних організацій, зокрема МСЕ, та країн щодо налагодження діалогу з Росією "були проігноровані або не привели до жодних змін".

Європейські супутникові компанії ще минулого року повідомляли про спроби перехоплення телевізійного сигналу з боку Росії, що призводить до переривання мовлення і трансляції пропаганди для дітей.

Швеція також заявляла, що Росія стоїть за "шкідливими перешкодами", навмисно націленими на супутникові мережі країни, які вона вперше помітила через кілька днів після вступу до НАТО.

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Швейцарія Росія
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