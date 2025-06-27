У Британії сайти для дорослих на вимогу регулятора почнуть перевіряти вік користувачів

Найбільші порносайти, що діють на території Британії, пообіцяли національному регулятору Ofcom розпочати перевірку віку користувачів з дати, коли набувають чинності відповідні вимоги.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Низка порносайтів, що діють у Британії, у тому числі найвідоміший Pornhub, запевнили регулятора, що розпочнуть перевіряти вік користувачів для виконання законодавства щодо захисту неповнолітніх.

За новим британським законом про безпеку в онлайн-просторі, який почали впроваджувати у 2025 році, платформи, яких стосуються такі вимоги, зобов’язані забезпечити серйозну перевірку повноліття користувачів – за допомогою таких інструментів як банківська інформація, співставлення фото та оцінка віку за фото.

Нещодавно опубліковане дослідження Ofcom з’ясувало, що серед дітей віком 8-14 років 8% знаходили спосіб раз на місяць потрапити на порносайт; інтерес до такого контенту у 13-14-річних хлопців набагато більший, ніж у дівчат.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія почала розслідування щодо чотирьох порносайтів, серед яких Pornhub, з приводу дотримання ними вимоги про перевірку віку користувачів, як передбачає Акт про цифрові послуги.

У червні відомі порноплатформи призупиняли роботу у Франції через вимоги щодо перевірки віку користувачів. У той період помітили різке зростання попиту на VPN.