В Британии сайты для взрослых по требованию регулятора начнут проверять возраст пользователей

Крупнейшие порносайты, действующие на территории Британии, пообещали национальному регулятору Ofcom начать проверку возраста пользователей с даты, когда вступают в силу соответствующие требования.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Ряд порносайтов, действующих в Великобритании, в том числе самый известный Pornhub, заверили регулятора, что начнут проверять возраст пользователей для выполнения законодательства по защите несовершеннолетних.

По новому британскому закону о безопасности в онлайн-пространстве, который начали внедрять в 2025 году, платформы, которых касаются такие требования, обязаны обеспечить серьезную проверку совершеннолетия пользователей – с помощью таких инструментов как банковская информация, сопоставление фото и оценка возраста по фото.

Недавно опубликованное исследование Ofcom выяснило, что среди детей в возрасте 8-14 лет 8% находили способ раз в месяц попасть на порносайт; интерес к такому контенту у 13-14-летних парней гораздо больше, чем у девушек.

Напомним, в мае Еврокомиссия начала расследование в отношении четырех порносайтов, среди которых Pornhub, по поводу соблюдения ими требования о проверке возраста пользователей, как предусматривает Акт о цифровых услугах.

В июне известные порноплатформы приостанавливали работу во Франции из-за требований по проверке возраста пользователей. В тот период заметили резкий рост спроса на VPN.