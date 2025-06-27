Більшість німців підтримують підвищення оборонних витрат до 5% ВВП

Підвищення витрат Німеччини на оборону з метою досягти до 2035 року планки 5% ВВП, про яку домовилися учасники саміту НАТО в Гаазі, схвалює майже дві третини (65%) населення країни.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer, оприлюднені у п'ятницю, 27 червня, які наводить DW.

Зазначається, що на заході Німеччини частка тих, хто підтримує такі плани, набагато вища, ніж на сході: 68% проти 49%.

Для порівняння: частка противників суттєвого підвищення Берліном витрат на оборону, згідно з цим опитуванням, становить по всій Німеччині 3%. 32% респондентів складно відповісти.

При цьому 90% опитаних заявили, що вважають важливим, щоб Європа могла самостійно захистити себе, не залежачи при цьому від допомоги США.

Найбільше прихильників підвищення оборонних витрат Німеччини серед тих, хто відносить себе до виборців керівного блоку ХДС/ХСС (85%), Вільної демократичної партії (78%) та керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (71%).

Серед прихильників партії "Союз 90/Зелені", яка зародилася з пацифістського руху, за підвищення оборонних видатків виступають 67% опитаних.

Серед тих, то підтримує правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" таких 46%, а серед прихильників "Союзу Сари Вагенкнехт", який послідовно виступає за припинення поставок озброєнь в Україну, – 14%.

Держави-члени Північноатлантичного альянсу на саміті в Гаазі погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Детально про зобов’язання держав Альянсу читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".